شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يدعو إلى إدراج ميليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة العمل على إدراج الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضمن قوائم الإرهاب، بعد هجومين إرهابيين فاشلين على مطار أبها الدولي والسفن التجارية جنوب البحر الأحمر.

وأوضح وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهجومين الفاشلين اللذين خططت لهما ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا واستهدفا مطار أبها الدولي باستخدام طائرة مسيرة مفخخة -إيرانية الصنع- والسفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر باستخدام زورق مسير عن بعد أطلق من مدينة الحديدة، يؤكدان النهج الإرهابي والدموي للميليشيات‏.

وأشار إلى أن هذه الهجمات الإرهابية المتواصلة على الأعيان المدنية وحركة التجارة الدولية تؤكد من جديد تعمد ميليشيات الحوثي الإضرار بأكبر قدر من المدنيين، ومضيها -بتوجيه ودعم وتسليح إيراني- في نهج التصعيد وتخريب دعوات وجهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، والاستمرار في تهديد الأمن الإقليمي والدولي‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيات الحوثي، وتصعيدها المسلح في مختلف الجبهات، والهجمات التي تطال الأعيان المدنية وتستهدف المدنيين وتهدد الأمن الإقليمي، وتنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

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من جهة أخرى، قالت مصادر ميدانية من المقاومة الشعبية القبلية في محافظة البيضاء أمس الإثنين إن عددًا من عناصر الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم في معركة استعادة منطقة «محطة محلل» وسوقها، بعد يوم من سيطرة الإرهابيين عليها.

وأوضحت المصادر الميدانية أن المقاومة الشعبية من أبناء قبيلة مراد والقبائل المجاورة لها، شنوا هجومًا واسعا ومرتدًا ضد الميليشيات الحوثية التي سيطرت يوم الأحد على «محطة محلل»، وتمكنت المقاومة من استعادتها، واستكملوا التقدم نحو سوق المنطقة.

وبين المصدر، أن مقاتلي قبيلة مراد حققوا انتصارًا كبيرا بعد أن استعادوا سوق محلحل، في عملية عسكرية خاطفة ومحكمة، استطاعت المقاومة اغتنام أربعة أطقم بعياراتها وهروب عناصر الميليشيات الحوثية من أطراف مركز ماهلية تاركين جثث عناصر هم وأسلحتهم في الطرقات أثناء هروبهم.

وأكد، أن الميليشيات الحوثية خسرت قيادات ميدانية، إضافة إلى العشرات من المرتزقة التابعين لهم والإرهابيين، مشيرًا إلى أن الشيخ خالد صالح بن صالح الوهبي قائد جبهة قانية وماهلية، يعد أبرز القيادات الحوثية التي قتلت في مواجهات أمس بجبهة ماهلية، غير أنه لم يتسن لنا التأكد من مصدر مستقل.