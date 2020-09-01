شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يستبق زيارة الرئيس الفرنسي بحكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

لبنان على موعد أول سبتمبر هكذا وعد الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء زيارته للبيروت بعد الانفجار الكارثة وماكرون، الذي سارع إلى لبنان بعد الانفجار رأى العديد من المراقبون أنه أتى لينقذ الطبقة السياسية الفاسدة من تداعيات الانفجار، خاصة حزب الله، ويبدو أن ضغوط ماكرون على قيادات هذه الطبقة قد أتى بثماره بعد اتفاق هذه الطبقة على تكليف مرشح جديد ليكون بديلا عن رئيس حكومة حزب الله حسان دياب المستقيل.

وتكليف السفير مصطفى أديب في تأليف الحكومة اللبنانية عشية وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، باركته حركة «أمل» و«حزب الله» والتيار الوطني الحر.

وبهذا يكون لبنان قد عاد مرة أخرى ليرأس حكومته مرشحا لحزب الله وإيران مع وصول الرئيس ماكرون بيروت اليوم ليبارك هو أيضا ذلك.

وبعد إعلان تكليف أديب رفض الشارع اللبناني ما حصل واعتبروه تسوية على غرار التسوية، التي أوصلت الرئيس ميشيل عون إلى بعبدا ونزل المحتجون إلى شوارع بيروت ومناطق أخرى رفضا لهذه التسوية ورفضا لرئيس الحكومة الجديد مصطفى أديب.

مسرحية هزلية

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واعتبر منسق عام التجمع من أجل السيادة نوفل ضو، في تصريح لـ«اليوم»، أن «ما حصل مسرحية هزلية في السياسة واستنساخ للطرق السابقة في إنتاج حكومة يقرر رئيسها وتوازناتها حزب الله»، معرباً عن أسفه «لأن التسمية جاءت بعد ساعات قليلة على انتهاء خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله وفيه حدد شروط الحزب لتشكيل الحكومة ولبيانها الوزاري، المؤسف أنه بعد ساعات قليلة على انتهاء هذا الخطاب».

خداع اللبنانيين

ويضيف: «ما قامت به المنظومة السياسية في لبنان هو إعادة إنتاج للتسوية، التي جاءت بميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ولكن بأسماء وصيغة جديدة في محاولة لتحقيق هدفين، الأول هو خداع الشعب اللبناني بأن هنالك وجوهاً جديدة وسياسات جديدة ستعتمد، والهدف الثاني هو محاولة الالتفاف على الضغط العربي والدولي ومحاولة الإيحاء للعرب وللعالم بأن المنظومة السياسية في لبنان قررت الاستجابة للمطالب اللبنانية والعربية والدولية، بالإصلاح السياسي والإداري في لبنان، في حين أن العملية لا تزال تدور في حلقة مفرغة من المصالح الشخصية لأركان هذه المنظومة، التي اعتادت على أن توزع الحصص على نفسها».

ويشدد على أن «لبنان خاضع للاحتلال وهذا الاحتلال من الممكن أن يغيّر في بعض سياساته الشكلية ولكن الأهداف واحدة، فالوضع في لبنان يشبه الوضع في إيران، فحزب الله هو كالحرس الثوري في إيران، عندما تشتد الضغوطات الشعبية يضطر عندها الحرس الثوري إلى تغيير القيادات السياسية لاحتواء الشارع بمناورات تبقي السياسة والقرارات النهائية في أيدي الحرس الثوري ومرشد الثورة، هذا ما يحصل في لبنان حيث يقوم الحزب بمناورات لاحتواء التحركات الشعبية، ولكن في النهاية الاحتلال هو احتلال ومصادرة القرار تبقي على ما هو عليه».

ويختم ضو: «جاءت ردة الفعل الشعبية الرافضة لتكليف أديب منذ اللحظة الأولى، الرأي العام اللبناني لن ينخدع ولم يعط فرصة لحزب الله لكي يستفيد من لعبة الوقت، فالحزب يسعى مع إيران لتمرير الوقت لحين إجراء الانتخابات الأمريكية، على أمل أن تأتي نتائج هذه الانتخابات لتعدّل في السياسات تجاه إيران وأذرعتها في المنطقة».