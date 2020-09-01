قتيلان جراء انفجار مطعم في أبوظبي

أعلنت الشرطة الإماراتية اليوم الاثنين وفاة شخصين جراء انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي.

وقالت الشرطة ، حسبما أفاد موقع صحيفة "البيان" الالكتروني اليوم ، إن أحدهما كان في الموقع وتوفي جراء تأثره بشكل مباشر بالانفجار ، والآخر في الجهة المقابلة وتوفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

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