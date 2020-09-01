الحكومة اليمنية و«الانتقالي» يبحثان تحديات تنفيذ «اتفاق الرياض»

اجتمع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد مع رئيس وأعضاء وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ آلية تسريع «اتفاق الرياض».

وناقش الجانبان التحديات والمعوقات التي تواجه سير تنفيذ آلية الاتفاق، واتفقا على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن خارج المحافظة، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال، حيث سيسهم في سرعة تقديم الخدمات وحل التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وثمّن رئيس الوزراء اليمني ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي الجهود الأخوية التي تبذلها السعودية في مساعيها الحميدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وأشاد السفير آل جابر بحرص الجميع على تنفيذ «اتفاق الرياض» وآلية تسريعه، ما سينعكس إيجابياً على الأمن والاستقرار والتنمية للأشقاء اليمنيين.

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