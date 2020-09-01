إعلام ليبي: السراج يتراجع وباشا أغا يعود إلى عمله

أكدت تقارير إعلامية نقلا عن وسائل إعلام ليبية، تراجع رئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج، عن توقيف وزير داخليته فتحي باشا أغا.



وأشارت التقارير إلى أن باشا أغا سيعود إلى عمله مرة أخرى، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا مع السراج اليوم الثلاثاء، وذلك مع التعهد بعدم تجاوز رئيس حكومة الوفاق.

ومساء الجمعة الماضية، أصدر فايز السراج، قرارا بوقف باشا أغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق.

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وفي تحد واضح لقرار السراج، استقبل مسلحو مليشيات مدينة مصراتة السبت الماضي، فتحي باشا أغا بـ 300 مدرعة، فور وصوله إلى مطار معيتقه قادما من أنقرة.

وقرر آمر مليشيا 166 المتطرف محمد الحصان دعم وزير داخلية المليشيات الموقوف عن العمل فتحي باشا أغا في مطار معيتيقة، بمشاركة 300 سيارة مسلحة.

يذكر أن مليشيا ١٦٦ وقائدها المتطرف محمد الحصان يتبعان وزارة دفاع السراج وليس الداخلية، وأن استقباله لباشا أغا جاء كونه أحد أبناء مدينته مصراتة.