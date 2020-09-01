إسرائيل ترفع قيودا فرضتها مؤخرا على غزة

أعلنت إسرائيل مساء الإثنين، رفع قيود كانت فرضتها خلال الأسبوعين الماضيين على قطاع غزة، وسط ترحيب أممي.



وقال مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية في بيان: "استمرارًا لجهود التوصل إلى التهدئة للاوضاع وبعد اختتام مشاورات أمنية، تقرر إعادة تنشيط معبر كرم أبو سالم ليتم العمل فيه كالمعتاد، بما في ذلك إدخال المحروقات، كما وتقرر إعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلاً بحريًا".

وأضاف: "أن عودة السياسة المدنية تجاه قطاع غزة إلى سابق عهدها، مشروطة باستمرار الحفاظ على الهدوء والاستقرار الأمني".

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وتابع المكتب الإسرائيلي: "سيتم اختبار هذا القرار أمام الواقع وإذا لم تلتزم منظمة حماس، التي تتحمل المسؤولية عما يجري في القطاع، بتصريحاتها، فإن إسرائيل ستتخذ الإجراءات الضرورية ردًا على ذلك".

ورحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بعودة الهدوء إلى قطاع غزة.

وقال في تغريدة على "تويتر": "أرحب بتهدئة التوترات في غزة وما حولها.. إن إنهاء إطلاق القذائف والمواد الحارقة ، سيسمح ياستعادة الكهرباء وسيسمح للأمم المتحدة بالتركيز على التعامل مع أزمة كورونا"، مضيفا: "على جميع الأطراف العودة إلى التفاهمات الهادئة".