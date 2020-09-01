5 قتلى في قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية غربي دمشق

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/1 02:15 ص بتوقيت أبوظبي
قتل 5 أشخاص بينهم جنديان، في قصف صاروخي إسرائيلي مساء الإثنين، استهدف مواقع عسكرية غربي العاصمة السورية دمشق.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن القصف استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري وأخرى تابعة لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية له.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" من جهتها، نقلاً عن مصدر عسكري سوري، بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين.
ويعد هذا القصف الثاني خلال الشهر الجاري، إذ أعلنت دمشق في الأسبوع الأول من أغسطس/آب، أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لغارات جويّة قالت إسرائيل إنّ طائراتها شنّتها في جنوب سوريا.
وجاءت الضربات يومها، وفق الجيش الإسرائيلي، "ردّاً على عملية زرع عبوات ناسفة تمّ إحباطها" في جنوب هضبة الجولان المحتلّة.
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