السعودية تقيل قائد القوات المشتركة وابنه وتحيلهما مع مسؤولين سعوديين للتحقيق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



أصدر الملك السعودي الطاعن في السن، سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة قائد ما يسمى القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء ابنه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين بوزارة الدفاع للتحقيق.

ونشرت وسائل اعلامية سعودية أنباء عن تورط بن تركي بن عبدالعزيز، وابنه عبدالعزيز، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين في قضايا فساد.

وجاء في الأمر الملكي الموافقة على ما عرضه ولي العهد بتكليف الفريق الركن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة، وإحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق. كما تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.