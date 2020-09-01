شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف خطة الوزارة لتجديد الخطاب الإسلامى فى لقاء بهيئة الاستعلامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اللقاء الدورى مع المراسلين الأجانب والعرب المعتمدين فى مصر لشهر سبتمبر، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر، ومن المقرر أن يتحدث خلال اللقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خطة الوزارة لتجديد الخطاب الإسلامى ومواجهة أفكار وجماعات الاٍرهاب باسم الدين وتحديث هيئات الوزارة.

كما يجيب وزير الأوقاف على كل الأسئلة التى سيطرحها عليه المراسلون الأجانب والعرب بخصوص هذه الموضوعات أو غيرها، يأتى اللقاء فى إطار تنفيذ البرنامج الذى وضعه رئيس الهيئة لاستضافة أحد الوزراء والمسئولين فى كل اللقاءات الشهرية مع المراسلين الأجانب والعرب فى مصر.

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يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شاركت من قبل فى المؤتمر الصحفى العالمى الذى نظمته الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان، بمقر الهيئة، وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها بالمؤتمر أن الإصلاح الاقتصادى الشامل والناجح الذى نفذته مصر منذ عام 2016 مكن الاقتصاد المصرى من الصمود فى مواجهة الأثار والتداعيات الناجمة عن أزمة جائحة كورونا التى أدت إلى أزمة اقتصادية عالمية أكثر عنفاً من الأزمة العالمية عام 2008 بل إنها أسوأ من أزمة الكساد العالمى الكبير.

وقالت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر، أن الدولة قد اتخذت إجراءات مالية واقتصادية ونقدية فعالة لمواجهة الأزمة؛ من بينها تأجيل سداد جميع المستحقات، وتخفيض سعر الفائدة 300 نقطة، وتوفير تسهيلات ائتمانية، وصرف أموال للعمالة غير المنتظمة، ولأول مرة يتم بناء قاعدة بيانات لهذه الفئات مما ساعد على تقديم الإعانات المالية لهذه العمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنه لو حدثت هذه الأزمة فى 2016 لما استطاعت الدولة مساعدتهم.