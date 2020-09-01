شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بتوفير السماد الصيفى لمزارعى الصعيد ومساندتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير الزراعة، نظرا للنقص الشديد والملحوظ فى توفير السماد المطلوب للمحصول الصيفى فيما يخص محافظة أسيوط، خاصة بمراكز القوصية ومنفلوط وديروط.

وأوضح نظير، لـ"الخليج 365"، أن السماد مستلزم أساسى للزراعات الصيفية والتى تعتبر من المحاصيل المهمة الفلاح، لافتا إلى ارتفاع سعر الكيماوى، ما يزيد الأعباء على كاهل الفلاح.

كما طالب عضو مجلس النواب بضرورة وقوف الدولة بجانب الفلاحين، مشيرا إلى أن الفلاحين هم ذخيرة مصر فى إنتاج المحاصيل الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة، مطالبا وزير الزراعة بالتوجيه باتخاذ اللازم نحو سرعة صرف الكيماوى والأسمدة المطلوبة لفلاحى الصعيد وتحديدا مراكز شمال محافظة أسيوط حفاظا على تنمية الثروات الطبيعية للدولة.

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وكان الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، قد لفت إلى أن جميع شركات إنتاج الأسمدة ملتزمة بتوفير المقررات السمادية الصيفية، وجارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك خط ساخن لتلقى أى شكاوى الفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورا أن وجدت بجميع المحافظات.

وأضاف "يوسف" لـ"الخليج 365 "، أن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.