دولة عربية تتجاوز 7 آلاف وفاة .. و17 دولة لم تتجاوز ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - بالوطن العربي إلى مليون و269ألفًا، توفي منهم 23 ألفًا و 482 حالة.

وتصدرت العراق وفيات الوطن العربي بأكثر من 7 آلاف حالة، بينما لم يتجاوز ضحايا كورونا ألف حالة وفاة في كل من: جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، واليمن، وتونس، والأردن، ولبنان، وسوريا، والبحرين، وعمان، وقطر، و الإمارات، والكويت.

ولم تسجل كل من السودان وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر إصابات جديدة اليوم.