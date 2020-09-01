دولة عربية تتجاوز 7 آلاف وفاة .. و17 دولة لم تتجاوز ألف حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - بالوطن العربي إلى مليون و269ألفًا، توفي منهم 23 ألفًا و 482 حالة.
وتصدرت العراق وفيات الوطن العربي بأكثر من 7 آلاف حالة، بينما لم يتجاوز ضحايا كورونا ألف حالة وفاة في كل من: جزر القمر، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وليبيا، وموريتانيا، وفلسطين، واليمن، وتونس، والأردن، ولبنان، وسوريا، والبحرين، وعمان، وقطر، و الإمارات، والكويت.
ولم تسجل كل من السودان وموريتانيا وجيبوتي وجزر القمر إصابات جديدة اليوم.
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