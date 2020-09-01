مصرع شرطي وإصابة آخر في مطاردة سيارة هاربة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر، بعد أن صدمهما سائق سيارة نصف نقل أثناء محاولتهما ضبطه لقيادته السيارة عكس الاتجاه بالطريق الزراعي، في مركز أيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

وقع الحادث أثناء عمل قوة من الإدارة العامة للمرور في تنظيم ومتابعة الحركة على الطريق الزراعي، حيث شوهدت سيارة نصف نقل، تسير عكس الاتجاه فحاول كل من أمين شرطة "مصطفى كمال محمود" 43 عامًا، ومقيم كوم حمادة، وأمين شرطة "محمد إبراهيم عبدالنبي، 39 عامًا مقيم إيتاي البارود يستقلان موتوسيكل شرطة، بمحاولة ضبط قائد السيارة، إلا أنه فر هاربًا وأثناء ذلك اصطدم بهما.

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وأسفر الحادث عن إصابة الأول باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ووفاة الثاني، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود، والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تحديد السيارة الهاربة ومالكها عن طريق تفريغ كاميرات محطة بنزين، وتبين أنها تحمل أرقام نقل 8791 ب ق ص، مملوكة لـ"عيد ع"، مقيم أبو المطامير كما جرى ضبط وإحضار سائقها ويدعى "مصطفى أ"، مقيم أبو المطامير، وجار عرض المتهم على النيابة.

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