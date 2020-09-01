الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة التحقيق في الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط - (د ب أ)

استدعت الشرطة الموريتانية، مساء الاثنين، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معه في شبهات فساد خلال فترة رئاسته للبلاد.

وحسب مصادر محلية، تم استدعاء الرئيس السابق للمرة الثالثة، من قبل مديرية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ليل الخميس/الجمعة الماضي، وأكد فيه رفضه للتهم ولشبهات الفساد .

وكانت الشرطة الموريتانية قد استدعت مرتين الرئيس السابق إحداهما أبقته رهن الحبس لمدة أسبوع وقال إنها قابلته للتحقيق ثلاث مرات لم تتجاوز كل مقابلة سبع دقائق وأنه رفض الرد على أسئلة الشرطة لعدم الاختصاص.