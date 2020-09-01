ميلشيات تحرق قناة عراقية بثت أغاني في يوم عاشوراء الذي يحتفل فيه الشيعة

اتهم زعيم حزب "الحل" السُّني في العراق جمال الكربولي، الإثنين 31 أغسطس/آب 2020، "ميليشيات" بالوقوف وراء حرق مقر قناة "دجلة طرب" المملوكة له وسط بغداد.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد، مذكرة ضبط بحق الكربولي، على خلفية عرض قناة "دجلة طرب" أغاني في يوم العاشر من محرم.

شهود عيان رووا أن محتجين شيعة غاضبين اقتحموا مقر القناة، الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بثها أغاني في يوم عاشوراء، ما اعتبروه "تجاوزاً على الشعائر الحسينية".

الشهود أضافوا أن المحتجين أقدموا على تكسير محتويات مبنى القناة، قبل أن يضرموا فيه النيران، ويمنعوا فرق الدفاع المدني من إخماده.

الكربولي قال في بيان: "سأحترم القضاء وأمثل أمامه، على الرغم من أن قناة دجلة طرب موجهة للجمهور العربي للتعريف بالتراث والفن العراقي، تخلينا عن أي برنامج سياسي، ولا يعمل بها أي صحفي، سوى تقنيي الحاسوب، وجميعهم يعملون من خارج العراق".

كما أوضح أنه عازم على تقديم شكوى عند القاضي نفسه، "على مالكي القنوات والمنصات الإلكترونية، التي لم تحترم مناسبة وفاة النبي محمد، وتصر على انتهاك مقدساتنا ورموزنا الدينية، ولا تتوقف عن سب الصحابة والإساءة للمسيحيين والصابئة والأيزيديين".

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واستطرد قائلاً: "اعتدنا على حرق قناة دجلة من قِبل ميليشيات الظلام (لم يحددهم)، مثل اعتيادنا على إطلاق الكاتيوشا على البعثات الدولية أمام أعين القوات الأمنية، فقد أحرقوا العراق من قبل".

مقاطع مصورة نشرها المقتحمون أظهرت أفراد الأمن وهم يسيرون بجانب المقتحمين إلى داخل مقر القناة، فيما كان مقتحمو القناة الفضائية يهتفون "لبيك يا حسين".

وكانت قناة دجلة قد قدمت اعتذاراً عن بث محطتها "دجلة طرب" برامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت إن "ما حدث لم يكن مقصوداً"، وقررت إغلاق القناة موقتاً.

وكانت قناة دجلة بشقيها، الرئيسية و"طرب"، قد تعرضت لهجوم خلال احتجاجات جرت في سبتمبر/أيلول 2019، وتم إضرام النيران في المقر بشكل كامل؛ ما تسبب في توقف البث.

المصدر: عربي بوست