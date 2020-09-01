أمر ملكي سعودي… انهاء خدمة واعفاءات وإحالات للتحقيق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ 43 دقيقة الملك سلمان بن عبدالعزيز بسبب ملفات فساد، صدر أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.

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