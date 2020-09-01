قتيلان وسبعة جرحى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري وحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 1:00 صباحًا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ليل الاثنين، إن “ضربات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع لقوات النظام السوري في ريفي دمشق ودرعا، واستهدفت أيضا منطقة تتواجد فيها قوات حزب الله اللبناني”.

وأضاف المرصد أن “إحدى الضربات استهدفت محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة الكسوة جنوب دمشق”، فيما “قصفت الصواريخ الإسرائيلية محيط إزرع وكتيبة نامر وكتيبة قرفا وتل محجبة في ريف درعا الشمالي الشرقي، التي تتواجد فيها قوات حزب الله اللبناني”.

وقال المرصد إن دفاعات النظام الجوية حاولت التصدي “لأهداف في سماء المنطقة”.

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ولم ترد معلومات مؤكدة عن حدوث خسائر بشرية حتى اللحظة، إلا أن وكالة الأنباء السورية (سانا) قالت إن القصف “أوقع قتيلين وسبعة جنود جرحى”، وأن الاستهداف تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للنظام سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وأضافت أن دفاعات النظام قد تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق.

وصرح مصدر عسكري بأن إسرائيل ضربت المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ.

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت أوائل أب/أغسطس، تنفيذها غارات ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات النظام جنوب سوريا، وقالت إن عملياتها جاءت رداً على زرع العبوات الناسفة في جنوب هضبة الجولان.