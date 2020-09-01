أمكراز يوضح: ابن كيران اعتذر عن الحضور في ملتقى شبيبة الـPJD لأسباب يقدر وجاهتها

قال محمد أمكراز، الوزير في حكومة سعد الدين العثماني والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، في توضيح توصل بنسخة منه “اليوم 24″، إن بعض وسائل الإعلام، “نشرت استنادا إلى “مصادر عليمة” أو”مقربة” أو “من داخل الشبيبة”، كون غياب الأستاذ عبد الاله ابن كيران عن ملتقى الشبيبة لهذه السنة، الذي تم عن بعد، كان بسبب عدم توجيه الدعوة له من طرف المكتب الوطني للشبيبة”.

وأضاف أمكراز، “والحال أن الأمر على عكس ذلك تماما، وأنه تم توجيه الدعوة للأستاذ عبد الاله ابن كيران من قبل المكتب الوطني للشبيبة، قصد الحضور بالملتقى والمساهمة في تأطير الشباب، لكنه اعتذر عن الحضور، لأسباب يقدر وجاهتها في المرحلة الراهنة”.

كما وجه المكتب الوطني الدعوة للعديد من قيادة الحزب، يضيف التوضيح، “باعتبار الملتقى محطة تكوينية لاعضاء الشبيبة على قيم الحزب ومبادئه، وباعتباره فضاءا للحوار والنقاش الحر يحتضن جميع الآراء، وهي السمة التي استطاعت الشبيبة أن تحافظ عليها بفضاءتها حتى في اللحظات الصعبة”.