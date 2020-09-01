رئيس جماعة تازروت: حريق غابة بوهاشم أتلف المحاصيل الفلاحية وأملنا في الحكومة لرد الاعتبار- فيديو

فيديو: يونس الميموني

أعرب أحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت، اليوم الإثنين، بنواحي العرائش، عن أسفه من التداعيات التي خلفها حريق غابة بوهاشم، على الساكنة بعدما أتلف هكتارات من المحاصيل الفلاحية.

وكشف الوهابي لـ”اليوم 24″، أن غابة بوهاشم المتضررة من الحريق، تعتبر رئة الجهة، إذ تضم منتزها طبيعيا يحتوي على أشجار ونباتات متنوعة.

وأضاف الوهابي، أنه بالرغم من مجهودات الوقاية المدنية والقوات العمومية، في إخماذ الحريق، فإن الرياح القوية، وكثافة الغطاء الغابوي، ساهما في انتشار النيران بسرعة كبيرة، ما خلف خسائر مادية جسيمة، إذ احترقت أزيد من 400 هكتارا عبارة عن أشجار البلوط والزيتون، وصناديق لتربية النحل.

Advertisements

وناشد الوهابي القطاعات الحكومية المعنية، من أجل التدخل ورد الإعتبار للفلاحين المتضررين، بعدما ضاقت بهم السبل وعانوا الأمرين، من تداعيات أزمة خانقة جراء “كوفيد-19” إضافة إلى احتراق مورد رزقهم الوحيد.