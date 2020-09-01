السعودية.. أمر ملكي بإحالة متهمين للتحقيق بسبب قضايا فساد في وزارة الدفاع

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أمر ملكي بإحالة متهمين للتحقيق بسبب قضايا فساد في وزارة الدفاع.

وقال الأمر الملكي، الذي نشرت مضامينه وكالة الأنباء السعودية، إن القرار جاء، “بناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة، في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة”.

وأفاد الأمر الملكي، بأن الفساد المالي، “مرتبط بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين”.

وأمر الملك بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

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كما وافق العاهل السعودي، على تكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

كما أعفي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحيل للتحقيق.

كما تمت إحالة مسؤولين آخرين للتحقيق، مع تكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.