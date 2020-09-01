يستعد بمدينة إفران للألعاب الأولمبية.. نتائج تحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” لمنتخب الملاكمة سلبية

جاءت نتائج الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد لعناصر المنتخب الوطني للملاكمة سلبية، وفق ما كشف عنه الجهاز الوصي على تسيير شؤون الصنف الرياضي وطنيا.

وكشف البلاغ، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن المنتخب الوطني يتواجد بمدينة إفران حيث سيجري تحضيراته حتى يوم 17 من الشهر المقبل استعدادا للاستحقاقات القامة، وفي مقدمتها الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

ويشار في المعسكر التحضيري كل من عماد احيون وسعي مرتجي وزن 52 كلغ ومحمد حموت وعماد عزوزي وزن 57 كلغ، عبد الحق نظير وزن 63 كلغ، زين العابدين أمروغ وحمزة بودرار وياسين الورز 69 كلغ، عمراني الزريفي 75 كلغ، محم الصغير 81 كلغ، يونس باعلا وزن 91 كلغ ومحم فيريس وزن اكثر من 91 كلغ.

ويشرف على تاريب المنتخب الوطني طاقم يتكون من المدرب الكوبي داكوبيرتو روخاس، ومحمد مصباحي، يوسف سرور، نور الين باحلاس، وذلك تحت إشراف المير الفني للمنتخبات الوطنية منير البربوشي.