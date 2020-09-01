شاطئ العرائش يلفظ جثة ثلاثيني- صورة

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عثر مواطنون زوال يوم الإثنين، على جثة شخص في الثلاثينيات من عمره، بعد أن قذفتها أمواج البحر بسواحل مدينة العرائش.
وشهدت منطقة فارونة، بمدينة العرائش، توافد عدد من عناصر السلطة والوقاية المدنية.
وأفاد مصدر مطلع، أن الهالك لفظته، أمواج البحر بعد أن قضى بها نصف يوم تقريبا، ولا يعرف سبب تواجده بالمنطقة.
وفور إعلام السلطات بالحادث، شهدت المنطقة حالة استنفار، وشوهد حضور قائدة المنطقة وأعوان السلطة، ورجال الأمن.
يذكر أن المنطقة، تشهد العديد من عمليات تهريب المخدرات والهجرة السرية، حسب ما صرح به مجموعة من مواطني مدينة العرائش.
هذا وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي لالة مريم، من أجل الكشف عن هوية الشخص، وحيثيات غرقه في البحر.
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