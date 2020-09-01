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الجزائر تخفف قيود كورونا بإعادة فتح المتاحف والمكتبات

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قالت السلطات الجزائرية أمس الاثنين، إنها ستتخذ مزيدا من الإجراءات لتخفيف قيود العزل العام الرامية لمكافحة تفشي فيروس كورونا ابتداء من أول سبتمبر، ويشمل ذلك رفع حظر بعض الأنشطة الثقافية ومنها إعادة فتح المتاحف والمكتبات.

وسيتم إعادة فتح رياض الأطفال بخمسين في المائة من طاقتها، مع منع استخدام أجهزة تكييف الهواء، ومنع أولياء الأمور من دخول المباني.

وتتضمن الإجراءات أيضا إنهاء الإجازة الاستثنائية المدفوعة الأجر للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة.

وخففت الجزائر بالفعل قيود كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والمساجد وأماكن الترفيه والشواطئ.

وسجلت السلطات حتى الآن 44494 إصابة إجمالا بفيروس كورونا المستجد و1510 وفيات.

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