سقوط ضحايا في غارات إسرائيلية على سوريا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق



تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على جنوب دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه في تمام الساعة 40ر22 من مساء اليوم قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها”.

وأضاف المصدر إن “العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية”.

وتصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري خلال الحرب التكفيرية على سورية لاعتداءات متكررة من قبل كيان العدو الإسرائيلي ومنعته من تحقيق أهدافه وذلك في إطار دعمه لأدواته من التنظيمات التكفيرية .