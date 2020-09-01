شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالبرلمان تنعى رئيس مجلس قبائل برقة: مشهود له بالإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بالجمهورية العربية الليبية.

وتوجه أحمد رسلان، رئيس اللجنة العربية بالبرلمان، بخالص التعازي لجموع الشعب الليبي في فقدان واحد من أخلص الرجال في ليبيا، حيث كان يمثل أهمية كبيرة في الدولة الشقيقة.

وأكد رسلان، أن الراحل قيادة سياسية واجتماعية مشهود لها بين الجميع بالإخلاص والتفاني في العمل وحب الوطن، سائلا المولى عز الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع الليبيين الصبر والسلوان.

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يشار إلى أن رئيس الأعلى لقبائل برقة، وافته المنية عن عمر ناهز 84 عاما، بعد إصابته بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

وشارك الراحل في لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة، بعدد من شيوخ القبائل والحكماء الليبين أثناء مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا.

ويذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم بخالص العزاء والمواساة والتعازى للشعب الليبيى، فى الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات.

وقال فى برقية عزاء: "يتقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبى الشقيق، ولأسرة الفقيد الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".