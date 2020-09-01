شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة رصد الحالة الإعلامية بـ"الأعلى للإعلام" تحيل مخالفة جديدة للجنة الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت مجموعة الرصد والمتابعة بلجنة تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار"، للمعايير والأكواد، وذلك لما عقب به فى حلقة الخميس الماضى على انتقالات اللاعبين بين الأندية قائلا: "الأهلى رقبته فوق الجميع وأن جزمة الأهلى فوق الكل".

وقررت رانيا هاشم رئيس تقارير الحالة الإعلامية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو المجلس، إحالة الموضوع للجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي، وكيل المجلس، الذى سيقدم تقرير للمجلس يتضمن توصيه بما آل إليه التحقيق.

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يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر في اجتماعه السابق برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه.

وأضاف المجلس فى بيان له ، أنه تلقى شكوى من وزير النقل الفريق كامل الوزير، تؤكد أن صاحب الصفحة قد تخصص في الهجوم على استراتيجيات الدولة والخطط الخاصة بتطوير منظومة السكك الحديدية، وتعمد نشر أخبار مغلوطة والتقليل من شأن المشروعات الكبرى التي تقوم بها وزارة النقل، وقام بالتدليس على الجمهور باختلاق وقائع غير صحيحة، وقد ثبت أمام لجنة الشكاوى بالمجلس أن محتوى الصفحة يخالف القيم والمعايير والأكواد الإعلامية في ضوء أحكام القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.