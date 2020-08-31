“بوانو ” يرفض مقترح “الرميد” تقليص مشاركة البيجيدي في الانتخابات

انتقد عبدلله بوانو، برلماني الحزب، دعوات داخل حزبه بتقليص ذاتي للمشاركة في الانتخابات المقبلة بدعوى تفادي المواجهة مع السلطة.

وقال بوانو، خلال ندوة نظمتها شبيبة حزبه مساء الأحد الماضي، إن الحزب أتبث للجميع خلال وجوده في الساحة السياسية منذ 1997 “أنه حزب وطني يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والحزبية”، مشيرا إلى أن بعض الآراء التي تدعو إلى تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة “غير مقبولة وغير منطقية”، بل اعتبر أنها “تشوش على العدالة والتنمية وعلى برنامجه”.

وأشار بوانو إلى أن حزبه، جاء للمساهمة في العمل السياسي، متسائلا: “ما سبب الدعوة إلى تقليص المشاركة؟ هل هناك أحد له مشكلة مع العمل السياسي للحزب؟ “من له مشكلة فليقم بعمل مشابه للبيجيدي أو أحسن منه”.

واعتبر أن مثل هذه الإيحاءات بالتقليص، تعد “خطرا على العملية السياسية وليس على العدالة والتنمية فقط”. وجاء موقف بوانو، بعد أخبار تروج داخل الحزب، بأن مصطفى الرميد، سبق أن قدم هذا المقترح داخل قيادة حزبه، لكنه قوبل بالرفض.

من جهة أخرى، دعا بوانو إلى “تصفية الأجواء”، قبل الانتخابات المقبلة، لمواجهة تحدي العزوف الانتخابي، الذي قال إن سببه هو “التبخيس السياسي، واستهداف المنتخبين والسياسيين والمؤسسات”، وقال إذا استمر التبخيس، فإن الناس سيتساءلون ما الغرض إذن، من الانتخابات؟ كما دعا إلى القطع مع جميع الممارسات السابقة، من دعم لبعض الأحزاب وفساد انتخابي.