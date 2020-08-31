الموت يغيب الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي عبد المجيد بوزوبع

توفي، مساء الإثنين عبد المجيد بوزوبع، الأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

ورثى إدريس لشكر، الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الفقيد، كما رثاه العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن الدكتور عبد المجيد بوزوبع يعد أول طبيب أدخل عملية قسطرة القلب إلى المغرب.