بعد التأجيل بسبب “كورونا”.. برمجة مباراة الرجاء البيضاوي واتحاد طنجة الأربعاء المقبل

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، إجراء مباراة فريق الرجاء البيضاوي وفريق اتحاد طنجة، عن الدورة الـ26 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول، يوم الأربعاء 2 شتنبر المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

وذكر بلاغ للعصبة نشرته، مساء اليوم الاثنين، على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا القرار جاء “نظرا لتراكم المباريات المؤجلة لنادي اتحاد طنجة والتي بلغ عددها ست مباريات واستجابة لطلبه بمنحه مهلة إضافية للاستعداد الجيد لاستئناف المباريات وبتوافق مع فريق الرجاء البيضاوي”.

وأضاف المصدر، ذاته أن برنامج المباريات المؤجلة لأندية القسم الأول والثاني سيعل ن عنه في الأيام القليلة المقبلة.