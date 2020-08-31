عاجل.. وزارة “أمزازي” تقرر إجراء امتحانات الجهوي للأولى باكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، شريطة تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا، وذلك مباشرة بعد استفادة التلاميذ المعنيين من حصص المراجعة والتثبيت المبرمجة خلال شهر شتنبر وقبل انطلاق دروس السنة الثانية بكالوريا في 5 أكتوبر 2020.

وقال الوزارة في بلاغ لها، إن سعيد امزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يومه الاثنين، اجتماعا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطنيي:الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، بالاضافة إلى الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

وقد كان هذا الاجتماع بحسب البلاغ، مناسبة لإطلاع هذه الهيئات على مختلف جوانب تنظيم الموسم الدراسي 2021-2020 وخاصة محطة الدخول المدرسي في ظل جائحة كورونا، وكذا حيثيات اختيار الصيغة التربوية المعتمدة في هذا الدخول، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدراي.

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وأشار الوزير، بحسب المصدر نفسه، إلى أن انطلاق الدراسة حضوريا يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل سيتم بشكل تدريجي ووفق الصيغ التي وضعتها الوزارة، من خلال المذكرة الوزارية رقم 39.20؟ والتي تمكن من استقبال أعداد محدودة من التلاميذ كل يوم حسب المستويات الدراسية.

ودعا أمزازي الهيئات التي اجتمع مع ممثليها، إلى طمأنة الأسر التي ترغب في استفادة أبنائها من التعليم الحضوري، على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة، كما أن المؤسسات التعليمية ستكون جاهزة لاستقبال المتعلمين في أحسن الظروف.

كما أعلنت جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ استعدادها للانخراط الفعلي في تنزيل جميع التدابير الرامية إلى ضمان انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، والمساهمة في استقبال التلاميذ، على مستوى المؤسسات التعليمية، خلال الأيام الأولى لانطلاق الموسم الدراسي الحالي.