قتلى وجرحى في عدوان إسرائيلي على مواقع في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، هجوما على مواقع في سورية، تسببت بمقتل شخصين وإصابة 7 جنود تابعين للنظام، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ("سانا").

ونقلت ("سانا") عن مصدر وصفته بالعسكري دون أن تُسمّه، القول: "قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتلّ على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق، حيث تصدّت لها وسائط دفاعنا الجوّي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف أنّ "العدوان الإسرائيلي أدّى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود".

وقبلها بوقت وجيز، أعلنت "سانا" أن "الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تتصدى لأهداف معادية في سماء جنوب دمشق". وأشارت تقارير إلى سماع دوي انفجارات في سماء الجولان السوري المحتل.

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وذكرت سانا أن "العدوان تم من فوق منطقة جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل"، وأفادت تقارير سورية بأن "الغارات الجوية المعادية تستهدف محيط منطقة الكسوة جنوب دمشق".

والشهر الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي، مواقع تابعة للنظام السوريّ، في الجولان، جنوب سورية، بحسب ما أكد في بيان رسميّ صادرٍ عنه، فيما أفاد مصدر عسكري سوري، بأنَّ عنصري أمن تابعان للنظام، قد تعرضا لإصابة وصفها بالطفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه حينها: "أغارت مروحيات حربية قبل قليل على أهداف تابعة (للنظام) السوري في جنوب سورية"، موضحا أن القصف جاء "ردًا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان (المُحتلة) في وقت سابق اليوم (الجمعة)".

وادّعى الجيش أنه "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".