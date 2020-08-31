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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام في السودان والان مع التفاصيل
الإثنين 31 أغسطس 2020
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها تأكيدها وقوف دولة الإمارات التام مع السودان الشقيق و دعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه وبما يحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في التنمية و الازدهار والاستقرار.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة على طريق تعزيز أمن واستقرار وسيادة السودان واستقلاله و وحدته الوطنية.
وعبرت الوزارة عن تقديرها لجهود الحكومة الانتقالية السودانية في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي داعية بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام.
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