طحنون بن زايد يلتقي الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك

الإثنين 31 أغسطس 2020

استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني في أبوظبي بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي و علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك الوفد الأمريكي – الإسرائيلي المشترك الذي يزور دولة الإمارات حاليا برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.



و يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي و مائير بن شبات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

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و رحب خلال اللقاء بالوفد متمنيا لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع.

و تناول اللقاء مسار العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

كان الوفد المشترك الأمريكي الإسرائيلي قد وصل إلى دولة الإمارات في وقت سابق اليوم على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض الدولة، للمرة الأولى ، منذ إعلان " معاهدة السلام " بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.