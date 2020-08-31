شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: المملكة نموذج يحتذى به في السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

- الفيروس تحور 84 ألف مرة منذ ظهوره

قدم مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، المملكة أنموذجا للسياسات الحكيمة للسيطرة على عدوى فيروس كورونا، مشيداً بما قامت به خلال موسم الحج إذ سمحت لأعداد محدودة بأداء شعائر الحج، واتخذت كافة التدابير اللازمة لحمايتهم كالتباعد الجسدي ووضع الكمامات وإجراءات النظافة والتطهير الواجبة.

وأعلنت المنظمة عن وجود 84 ألف سلسلة جينية لفيروس كورونا حتى الآن منذ ظهوره.

وقالت المديرة التقنية لبرنامج كوفيد 19 في المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف في مؤتمر صحفي مشترك إن المنظمة تتابع هذه التحورات للفيروس عن كثب مع الخبراء وعلماء الفيروسات، وأن التدابير المتخذة حتى الآن كافية.