مقتل شخصين وإصابة 7 جنود بهجوم اسرائيلي في سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري، الاثنين، بمقتل شخصين وإصابة 7 جنود جراء هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في دمشق. وافادت وسائل اعلامية سورية "بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق". وأضافت أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق". Advertisements وأشارت وكالة الأنباء السورية إلى أن العدوان تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري المحتل. وصرح مصدر عسكري بأن عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ، مؤكدا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.

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