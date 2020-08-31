رياضة 2020-08-31 | 22:15 1,677 مشاهدة ساهم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء عباس، بتتويج فريقه الكويت بلقب دوري stc - الدرجة الممتازة. وواجه الكويت مضيفه السالمية في الجولة الاخيرة من المسابقة، حيث انتهت المواجهة بفوز رفاق عباس بنتيجة 4-1. عباس شارك في المباراة وسجل هدف فريقه الرابع في الدقيقة 83، ليساهم بتتويج فريقه للمرك الرابعة على التوالي والـ16 في تاريخ النادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاء عباس يساهم بتتويج الكويت بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.