عبدالله بن زايد للجالية الفلسطينية: الإمارات ستظل حاضنة لكم ولأسركم

ثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة الإمارات، مؤكدا أن الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لهم ولأسرهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية في الإمارات.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتحدث إلى الجالية الفلسطينية المقيمة في الإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال:" بكل فخر ومثابرة نرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا من الفلسطينيين تضاف إلى قصص النجاح العديدة التي تحققت على أرض الإمارات خلال العقود الماضية وساهمت في النمو والتطور الذي ارتقت إليه بلادنا ".

وتابع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حديثه قائلا: "أحيي مبادرتكم اليوم بتأسيس نادي الصداقة الإماراتي - الفلسطيني وهي خطوة هامة تعكس الروابط الأخوية التي تربط بين بلدينا وتساهم في توطيد التواصل وترسيخ العلاقة الأخوية بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني".

ووجه رسالة قائلا: "واليوم والإمارات تتخذ قرارها السيادي من أجل السلام والمستقبل أؤكد لكم أنكم في بلدكم الثاني بين أهلكم كما أؤكد أن هذه العلاقة ثابتة وراسخة ولن تتغير".





وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعم الموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

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وقال: "سنستمر في دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته الإمارات وهو موقف نابع من قناعة متجذرة لا تغيره أية اعتبارات".

وأضاف:" كما أود أن أطمئن جميع الحاضرين بأن الإمارات ترى أن خيار السلام استراتيجي وضروري للمنطقة وأن هذا الخيار لن يكون على حساب دعمنا التاريخي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي ختام كلمته، قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "أتطلع في المرحلة المقبلة إلى استمرار العطاء الإيجابي للجالية الفلسطينية الكريمة وأبنائها وستكون الإمارات كما كانت دائما الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم".

و تم الاعلان خلال اللقاء عن بدء تأسيس نادي صداقة إماراتي- فلسطيني يعمل على تمتين التواصل ويدعم تعزيز العلاقات الإماراتية الفلسطينية في شتى المجالات، ويشكل إضافة نوعية للعمل الذي تقوم به مؤسسات الجالية ومجالس العمل الفلسطينية ويعزز الدور الايجابي للجالية الفلسطينية في الإمارات.

وأشاد المشاركون في اللقاء بالدور التاريخي لدولة الإمارات في دعم واسناد القضية الفلسطينية على مدار العقود ووقوفها مع الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده في أرضه والحفاظ على الهوية العربية للأرض الفلسطينية.





وأعربوا عن فخرهم بروابط الدين واللغة والثقافة والتاريخ المشترك التي تربط الإمارات مع فلسطين وثقتهم التامة بأن العهد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تجاه فلسطين وشعبها سيبقى أمانة في يد وقلب قيادة الإمارات وشعبها مطمئنين تماما بأن الإمارات ستستمر في الدفاع بثبات عن حق الفلسطينيين بالدولة والكرامة.

وأكد المشاركون في اللقاء أن أبناء فلسطين يحملون كل معاني الوفاء والعرفان لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ويكنون كل احترام وتقدير للإمارات ورموزها الوطنية.

وشدد المشاركون على أن الجالية الفلسطينية في الإمارات ستبقى على الدوام ممتنة لمشاعر الإخاء والترحاب والتضامن التي تحظى بها من قيادة وشعب الإمارات .. فخورة بدورها و مشاركتها في دعم مسيرة التنمية و التقدم بدولة الإمارات عبر العقود و ذلك لإيمانهم التام بأن الإمارات هي بلدهم الثاني الذي استضافهم واحتضنهم وأتاح لهم الفرصة للمساهمة في بناء هذا البلد المعطاء.