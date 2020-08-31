طحنون بن زايد والوفد الأمريكي الإسرائيلي يبحثان تعزيز التعاون

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/1 01:05 ص بتوقيت أبوظبي
بحث الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الإثنين، مع الوفد الإسرائيلي الأمريكي الذي يزور الإمارات حاليا، سبل دعم وتعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.
والتقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات، وبحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، وعلي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك ، الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك برئاسة جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالوفد، متمنيا لهم زيارة ناجحة ومفيدة لمختلف القطاعات بما يعود بالخير على الجميع.
وتناول اللقاء مسار العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيز التعاون المستقبلي في مختلف المجالات، بما يصب في مصلحة البلدين، ويدعم أسس السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإمارتية.
كان الوفد المشترك الأمريكي الإسرائيلي المشترك، وصل إلى الإمارات في وقت سابق اليوم الإثنين، على متن طائرة تجارية إسرائيلية، حطت على أرض الدولة، للمرة الأولى ، منذ إعلان " معاهدة السلام " بين الإمارات وإسرائيل.
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