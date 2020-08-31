مباحثات أولية بين الإمارات وإسرائيل لافتتاح سفارتين بالبلدين

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن أن مباحثات أولية جرت بين الوفدين الإسرائيلي والإماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي حول افتتاح سفارتين في البلدين.



وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "ترأس المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز الوفد الإسرائيلي في الاجتماع الأول حول إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات مع فرق من الإمارات والولايات المتحدة".



وأضافت: "وناقش الطرفان إمكانية فتح السفارات المتبادل وتوقيع اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين".

ولفتت إلى أنه "يقود الفريق الإماراتي مدير عام وزارة الخارجية الإماراتية، فيما يقود الفريق الأمريكي السفير الأمريكي لدى الإمارات".



وقال مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز: "نحن في بداية عملية تاريخية، ونعتزم تعزيز إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وفتح سفارات في كلا البلدين بأسرع ما يمكن، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي. إن مرور الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال بين الدول هو المفتاح لتحقيق إمكانات العلاقة ".



7 مجموعات عمل

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقسيم الوفد الإسرائيلي الذي يزور الإمارات حاليا بصحبة وفد أمريكي إلى 7 مجموعات عمل.



وقال مكتب نتنياهو، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه: "عقد رئيس الوفد الإسرائيلي إلى أبوظبي، مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، إحاطة مسبقة للوفد الإسرائيلي قبيل مناقشات مجموعات العمل الثلاثية "الإماراتية - الأمريكية- الإسرائيلية".



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وأضاف:" يقوم المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس بتنسيق القضايا الاقتصادية ويدير المدراء العامون وممثلو الوزارات الحكومية المختلفة مناقشات الوفد الإسرائيلي حول مجموعة واسعة من الموضوعات".



وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "المناقشات تعقد في مجموعات عمل تضم ممثلين إسرائيليين وإماراتيين وأمريكيين حول القضايا الدبلوماسية، المالية، تأشيرات الطيران والدخول ، الصحة، الثقافة والسياحة، الفضاء والعلوم والاستثمارات، الابتكار والتجارة".

وتابع قائلا: "الهدف من مجموعات العمل هو إنشاء روابط شخصية ومهنية بين العناصر المهنية على كلا الجانبين وبدء إجراءات العمل".



ولفت إلى أنه "في ختام مناقشات مجموعات العمل ، ستجتمع العناصر المهنية من جميع المجموعات لمناقشة ختامية ولتقديم منتجات العمل إلى الجلسة العامة النهائية".



وحطت في مطار أبوظبي الدولي، أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ترجمت أولى الخطوات على طريق تنفيذ معاهدة السلام الموقعة بين البلدين، في الثالث عشر من الشهر الجاري، برعاية أمريكية، وسط إشادات عربية ودولية.

وحملت طائرة بوينج 737 التابعة لشركة "العال" الإسرائيلية، رمز "LY971" وهو مفتاح الاتصال الدولي للإمارات، وعلى متنها وفد أمريكي إسرائيلي مشترك يترأسه كوشنير.

وتتصدر مباحثات الوفد الأمريكي الإسرائيلي مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أجندة حافلة بملفات مهمة في عدة قطاعات من بينها الاستثمار، والصحة، والفضاء، والمالية، والطيران المدني، والسياحة والثقافة، إضافة للسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية.