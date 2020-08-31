قيس سعيد يحذر من مناورات إخوان تونس

حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحزاب البرلمانية من مناورات الإخوان ضد الحكومة الجديدة، قبل ساعات من الجلسة البرلمانية للمصادقة على الحكومة الجديدة.



وحمل بيان رئاسي، اطلعت عليه ”الخليج 365” رسالة إلى الأحزاب السياسية مفادها: "إن الدولة التونسية، ومؤسساتها يجب أن تسمو فوق كل حسابات".

واجتمع قيس سعيد، الإثنين، بقصر قرطاج بممثلي حركة النهضة الإخوانية، وحزب التيار الديمقراطي، وتحيا تونس، وحركة الشعب القومية.

وخلال الجلسة التي حضرها ممثلو عدد من الأحزاب والكتل النيابية، تم التطرق إلى مسار تكوين الحكومة والصعوبات التي اعترضته إلى حد الآن .

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وأكد قيس سعيد حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد، والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها، بحسب البيان .

وأكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن قيس سعيد حذر الغنوشي من أي محاولة لضرب حكومة المشيشي التي اقترحها الرئيس التونسي بعد أيام من المصادقة عليها، معتبرا بأن ذلك عملا غير وطني .

وأوضحت المصادر، أن سعيد عبر خلال الجلسة عن انزعاجه من سياسات الإخوان، وعملهم على زعزعة الاستقرار العام، خاصة بعد اختيار المشيشي لتشكيل حكومة تتكون من 28وزيرا .

وستواجه حكومة هشام المشيشي، الثلاثاء اختبار نيل الثقة البرلمانية، التي تستوجب مصادقة 109 أصوات من مجموع 217، وسط تباين المواقف من الحكومة .