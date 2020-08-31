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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين المصريين: أيمن نور يدعو لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد سقوط محمود عزت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن تفاصيل وأسرار دعوة الإرهابي المصري أيمن نور الهارب إلي تركيا لتوحيد صفوف الهاربين في كيان واحد بعد فشل التنظيم الإخواني وانهيارة بعد القبض على رأس افعي الجماعة الإرهابية القيادي بجماعة الاخوان الإرهابية محمود عزت.
وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن أيمن نور يسعي بكل قوة لإثارة وإدارة الفوضي في البلاد من الخارج والإشراف على التمويل بنفسة بعد فشل جماعة الدم والخراب.
وأضاف طوالة: إن الهاربين من جماعة الإخوان الإرهابية وخاصة في تركيا وقطر يعيشون حالة من الفزع والرعب والخوف عقب اصطياد كبيرهم الإرهابي محمود عزت من أجهزة الأمن المصرية.
وأشار رئيس الجبهة إلي ان الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية والمقدر جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر كشف أيمن نور وعصابته من العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ولقنهم درسا قاسيا في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد.
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