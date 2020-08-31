انخفاض طفيف لإصابات كورونا في إسبانيا خلال 3 أيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت إسبانيا أكثر من 23000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ يوم الجمعة الماضي.



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وكشف فرناندو سيمون، رئيس الطوارئ الصحية في إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم رصد ما يتجاوز 23 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد منذ يوم الجمعة، وبذلك انخفض معدل الإصابة قليلاً عن الذروة التي بلغها الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، وفقاً لموقع "روسيا اليوم"، أنه تم تشخيص 2489 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للحالات منذ ظهور الوباء 462858 حالة.

وأظهرت البيانات أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 29094