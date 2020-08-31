شكرا لقرائتكم صواريخ بسماء دمشق.. إسرائيل تضرب جنوب سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام في سوريا الاثنين، سماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق. وأضافت المعلومات أن دفاعات النظام قد تصدت لأهداف معادية وعدد من الصواريخ في سماء ريف دمشق. فيما أشارت وكالة أنباء النظام إلى أن الاستهداف تم من فوق جبل الشيخ على اتجاه الجولان السوري. وصرح مصدر عسكري بأن إسرائيل ضربت المنطقة الجنوبية برشقات من الصواريخ.

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