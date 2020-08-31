ليبيا وروسيا تبحثان مستجدات الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير الليبي عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، آخر مستجدات الأزمة الليبية. واستعرض الجانبان - حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية اليوم الاثنين - مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكدا التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية. في ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية. كما سلم المبعوث الخاص الليبي رسالة من المستشار عقيلة صالح إلى نائب وزير الخارجية الروسي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.

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