ليبيا وروسيا تبحثان مستجدات الأزمة الليبية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف مع السفير الليبي عبد الباسط البدري المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لرئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، آخر مستجدات الأزمة الليبية.
واستعرض الجانبان - حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية اليوم الاثنين - مخرجات مؤتمر برلين وجنيف والقاهرة، وأكدا التنسيق الكامل مع بعثة الأمم المتحدةفي ليبيا بخصوص إيجاد تسوية سياسية جادة وشاملة للوضع على الساحة الليبية.
كما سلم المبعوث الخاص الليبي رسالة من المستشار عقيلة صالح إلى نائب وزير الخارجية الروسي، بخصوص آخر المستجدات على الساحة الليبية.
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