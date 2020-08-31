بحث الملك محمد السادس عاهل المغرب، اليوم الاثنين، مع شي جينبينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية دعم التعاون المشترك بين الجانبين.
وأعلن الديوان الملكي المغربى ان الملك محمدالسادس ، والرئيس شي جينبينج، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19".
وأوضح أن المباحثات كانت فرصةلتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات".
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل المغربى يبحث هاتفيًا مع رئيس الصين العلاقات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.