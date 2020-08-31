البرهان: حان الوقت لإنهاء الحرب فى السودان بمعالجة جذورها

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى، خلال مخاطبته لحفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية انه قد حان الوقت لانهاء الحرب في السودان بمعالجة جذورها السياسية والاقتصادية والتاريخية.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، قال البرهان في هذا اليوم ارسل رسالة خاصة للأخ سلفاكير ميارديت بمناسبة

تحقيق السلام َالذي يشكل المسعى الأهم لحكومتنا في الفترة الانتقالية.

وأكد رئيس مجلس السيادة انه لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الا بالوصول لسلام شامل وهو ما نصت عليه الوثيقة الدستورية لانهاء النزاع في كل السودان.

وأوضح بأن ان الاتفاق الذي تم توقيعه

اليوم يعد التزاما بمرور المرحلة التاريخية الحرجة في الوفاء لمرحلة ما بعد الثورة والشعب السوداني يعمل على وضع الأسس لبناء المستقبل.

وأرسل البرهان دعوة لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبدالعزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد احمد النور للحاق بركب السلام، وأضاف بأن السلام ظل حلما يراود كل السودانيين واليوم وضعنا رجلنا في المسار الصحيح لبناء الوطن والسلام يقودنا الى إصلاح المنظومة من أجل مستقبل افضل.