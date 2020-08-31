أول رحلة بين إسرائيل والإمارات تحط في أبوظبي

حطّت في أبوظبي، أمس الإثنين، أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات كانت انطلقت من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي يترأسه صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، بعد نحو أسبوعين من الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.

وهبطت طائرة البوينغ 737 قرابة الساعة 15:39 بتوقيت أبوظبي في المطار الإماراتي، بعد نحو ساعتين ونصف من انطلاقها من إسرائيل.

وتحمل رحلة شركة العال الرمز «إل واي 971»، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة «سلام» بالعربية والعبرية والإنكليزية.

وستحمل رحلة العودة رقم الاتصال الدولي 972 الخاص بإسرائيل.

وقبيل انطلاق الرحلة، أعرب مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر عن أمله بأن تكون الرحلة بداية «مسار تاريخي في الشرق الأوسط».

وقال في مطار بن غوريون «نأمل أن تكون هذه الرحلة التاريخية، بداية مسار تاريخي في الشرق الأوسط وما وراءه»، مضيفا «لا يجب أن يحدد الماضي، شكل المستقبل، هذا الوقت يبعث على الأمل بشكل كبير، وأعتقد أن إحلال السلام والازدهار ممكن في هذه المنطقة وحول العالم».

971 و 972

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وأعلنت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

وبذلك أصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

وشهد الأسبوعان الماضيان تكثيف الاتصالات بين البلدين، وألغت الإمارات، السبت، قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاما من المقاطعة.

تعليق ضم أراضي الضفة

وفي إطار اتفاق التطبيع، وافقت إسرائيل على تعليق ضم أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وسيلتقي الوفد الأمريكي الإسرائيلي بمسؤولين إماراتيين على مدى يومين لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.