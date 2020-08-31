كورونا.. أمريكا تسجل 6 ملايين إصابة وبريطانيا تتوسع بالفحوصات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 9 دقائق

وصل عداد إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ، الإثنين، عتبة الـ6 مليون إصابة ، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بأمريكا .

ولا تزال أكبر قوة اقتصادية في العالم الأكثر تضررا بالوباء، مع وفاة أكثر من 183 ألف شخص على أراضيها.

يذكر أن 20 في المئة من الإصابات بكوفيد-19 في العالم، سجلت في الولايات المتحدة.

وتراجع عدد المصابين في الأسابيع الاخيرة، لكن البلاد لا تزال تعاني تفشي الفيروس على نطاق واسع، مع تفاوت في الارقام بين المناطق.

ووعد الرئيس دونالد ترامب، الذي يخوض في الثالث من نوفمبر، معركة انتخابية لولاية ثانية، بالقضاء تماما على الفيروس بفضل لقاح سيرى النور هذا العام، مؤكدا أن “مئات ملايين الجرعات (منه) ستتوافر سريعا”.

وكانت الولايات المتحدة بلغت عتبة 5 ملايين مصاب قبل 3 أسابيع.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في العالم، أمس الأحد، حاجز 25 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الأميركيتين.

ففي إحصاء لوكالة فرانس برس، بلغ عدد الإصابات بـفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، أكثر من 25 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم.

بريطانيا تسجل 1406 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات الحكومة البريطانية تسجيل 1406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين انخفاضا من 1715 إصابة في اليوم السابق.

وأظهر بيان الإحصاءات اليومية أن شخصين توفيا خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهما بالمرض مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 41501 وفاة.

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات التي تجريها، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها المرض محليا.