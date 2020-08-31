العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية المدنية مع تركيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت العراق عن تمديد تعليق الرحلات الجوية المدنية مع تركيا ، حتى الأول من شهر أكتوبر القادم .

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي بتغريدة، اليوم الاثنين، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 1 أكتوبر المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق سوف تجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

وكانت سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول سبتمبر.

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كما كانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

وجاء ذلك القرار استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية التي اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المطارات العراقية.

ونشرت سلطة الطيران المدني دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في المطارات، والتي تتبع الدليل الاسترشادي الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (lCAO).

وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وفحص فيروس كورونا pcr وغيرها من الاشتراطات التي تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.