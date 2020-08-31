كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أكاديمي: الإمارات لن تتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، إن الإمارات استطاعت أن تخترق الأزمة الفلسطينية وتحقق الإنجازات التي عجز عنها الكثير من الدول العربية.

وأوضح خلال لقائه قناة الغد، أن الإمارات تسعى إلى تحقيق معادلة اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وأن ترضخ إلى حل الدولتين وتسعى لتطبيق السلام في الشرق الأوسط.

وأشار الصبيحي إلى أن عدول إسرائيل عن ضم أراضٍ من الضفة الغربية يعني اعترافهم بالخطأ، لافتًا إلى أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل تضمن بنود تفيد بعدم ضم أرضٍ جديدة من الضفة الغربية.

وهبطت، اليوم الاثنين، أول طائرة إسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ناقلة وفدًا أميركيًا إسرائيليًا مشتركًا، ورافعة أعلام الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون بين الإمارات وإسرائيل.

وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب عليها عبارة "سلام" بـ 3 لغات (العربية والإنجليزية والعبرية)، عددًا من ممثلي القطاعات المختلفة في إسرائيل، يرأسه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شابات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

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أكد سهيل القاضي مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي نشر ثقافة العطاء المستمر وصولا إلى المساعدات الإنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا حيث قدمت الدولة المساعدات الطبية للعديد من دول العالم.

وقال في تصريحات صحفية ن الإمارات هي دولة الإنسانية والعطاء ويرجع ذلك إلى دور القيادة الرشيدة في دفع مسيرة العطاء واستمراريتها في كل زمان ومكان وترك بصمة إنسانية تفخر بها الأجيال القادمة.

وأشار القاضي إلى الدور البارز الذي تميزت به الإمارات في العمل الإنساني والذي يعتبر مثالا يحتذى به من أجل رسالة السلام التي ترسلها القيادة الرشيدة إلى العالم من خلال المنجزات الإنسانية والتي هي جزء لا يتجزء من هويتنا الأصيلة.. موضحا أن الجهود الإنسانية الإماراتية تعكس مبدأ التراحم والتسامح من خلال الحملات الإغاثية والمساعدات لتوفير الحياة الكريمة والمتطلبات الأساسية للشعوب الفقيرة والمحتاجة.

