كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير: تقارب الإمارات مع إسرائيل يهدف للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحلل السياسي محمد شمس، إن تقارب الإمارات مع إسرائيل يهدف للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار "شمس"، خلال لقائه قناة الغد، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل لبحث التقارب بأكثر من صعيد بالأخص في الجانب الاقتصادي.

وأضاف شمس: "نحن نتحدث عن أكثر من 8 عقود من صراع لم نجد حلا له حتى الآن بين العرب وإسرائيل"، مشيرًا إلى حدوث مفاوضات كثيرة وفشلت دفعت ثمنها المنطقة، فيما جار فتح المجال للتنمية والسلام والاستقرار.

وتابع: "العلاقات بين الإمارات وإسرائيل ستأخذ منحى مغايرًا لجميع الاتفاقيات التي حدثت على مرار العقود الثلاثة الماضية لأن دولة الإمارات لها رسالة تهدف إلى التسامح وزرع السلام والأمن والاستقرار العالمي".

واستقبل مطار أبوظبي طائرة السلام التي تضم وفدًا مشتركًا من الولايات المتحدة وإسرائيل، في إطار الإعلان الثلاثي المشترك وخارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل.

Advertisements

اقرأ أيضًا..

أكد سهيل القاضي مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية أن دولة الإمارات سباقة في الأعمال الإنسانية على مستوى العالم منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي نشر ثقافة العطاء المستمر وصولا إلى المساعدات الإنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا حيث قدمت الدولة المساعدات الطبية للعديد من دول العالم.

وقال في تصريحات صحفية ن الإمارات هي دولة الإنسانية والعطاء ويرجع ذلك إلى دور القيادة الرشيدة في دفع مسيرة العطاء واستمراريتها في كل زمان ومكان وترك بصمة إنسانية تفخر بها الأجيال القادمة.

وأشار القاضي إلى الدور البارز الذي تميزت به الإمارات في العمل الإنساني والذي يعتبر مثالا يحتذى به من أجل رسالة السلام التي ترسلها القيادة الرشيدة إلى العالم من خلال المنجزات الإنسانية والتي هي جزء لا يتجزء من هويتنا الأصيلة.. موضحا أن الجهود الإنسانية الإماراتية تعكس مبدأ التراحم والتسامح من خلال الحملات الإغاثية والمساعدات لتوفير الحياة الكريمة والمتطلبات الأساسية للشعوب الفقيرة والمحتاجة.